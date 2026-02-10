Handball-Verbandsliga: HC Fraureuth verliert nach hartem Kampf

Geschenkt haben sie den Gästen aus Chemnitz nichts, die Punkte mussten die Fraureuther Handballer am Ende dennoch hergeben. Besser lief es beim HC Glauchau/Meerane.

Nach der knappen Niederlage bei der HSG Freiberg II musste der HC Fraureuth am vergangenen Samstag auch gegen den Tabellenzweiten Union Chemnitz eine Niederlage hinnehmen. In eigener Halle entwickelte sich eine enge Partie, in der bis in die Schlussminuten alles offen war. Als die Hausherren vier Minuten vor dem Ende noch mit 28:27 führten,...