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Alina Schmidt (l.) und die Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane fanden im Spitzenspiel zu selten die Lücken in der Mölkauer Abwehr.
Alina Schmidt (l.) und die Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane fanden im Spitzenspiel zu selten die Lücken in der Mölkauer Abwehr. Foto: Andreas Kretschel
Alina Schmidt (l.) und die Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane fanden im Spitzenspiel zu selten die Lücken in der Mölkauer Abwehr.
Alina Schmidt (l.) und die Handballerinnen des HC Glauchau/Meerane fanden im Spitzenspiel zu selten die Lücken in der Mölkauer Abwehr. Foto: Andreas Kretschel
Werdau
Handball, Verbandsliga: HC Glauchau/Meerane findet im Spitzenspiel zu selten die Lücken
Von Lukas Strechel
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Für keine der Mannschaften aus der Region gab es an diesem Wochenende Punkte zu holen. Warum die Niederlage der Glauchauer Frauen im Spitzenspiel eine besonders ärgerliche war.

Im Heimspiel am Sonntag trafen die Frauen des HC Glauchau/Meerane auf den direkten Verfolger HSV Mölkau. Die Gastgeberinnen, aktuell Tabellenzweiter, mussten die Punkte am Ende jedoch den Gästen überlassen. Ein Spitzenspiel war die Partie allemal: Über die gesamten 60 Minuten blieb es eng, zudem wurde intensiv und körperbetont gespielt....
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