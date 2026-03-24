Handball, Verbandsliga: HC Glauchau/Meerane findet im Spitzenspiel zu selten die Lücken

Für keine der Mannschaften aus der Region gab es an diesem Wochenende Punkte zu holen. Warum die Niederlage der Glauchauer Frauen im Spitzenspiel eine besonders ärgerliche war.

Im Heimspiel am Sonntag trafen die Frauen des HC Glauchau/Meerane auf den direkten Verfolger HSV Mölkau. Die Gastgeberinnen, aktuell Tabellenzweiter, mussten die Punkte am Ende jedoch den Gästen überlassen. Ein Spitzenspiel war die Partie allemal: Über die gesamten 60 Minuten blieb es eng, zudem wurde intensiv und körperbetont gespielt.... Im Heimspiel am Sonntag trafen die Frauen des HC Glauchau/Meerane auf den direkten Verfolger HSV Mölkau. Die Gastgeberinnen, aktuell Tabellenzweiter, mussten die Punkte am Ende jedoch den Gästen überlassen. Ein Spitzenspiel war die Partie allemal: Über die gesamten 60 Minuten blieb es eng, zudem wurde intensiv und körperbetont gespielt....