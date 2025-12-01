Handball-Verbandsliga: Teams des HC Fraureuth kassieren deutliche Niederlagen

Sowohl die Männer als auch die Frauen des Vereins konnten ihren Heimvorteil am Samstag nicht nutzen. Eine Chance zur Wiedergutmachung gibt es in diesem Kalenderjahr nur für eine der Mannschaften.

Die Handballer des HC Fraureuth haben am Samstagabend ihre erste Heimniederlage der laufenden Verbandsliga-Saison hinnehmen müssen. In der Erich-Glowatzky-Halle kassierte das Team von Trainer Gerd Jüngling eine deutliche 27:46-Pleite (9:20) gegen den NHV Concordia Delitzsch II, der an diesem Tag in nahezu allen Belangen die tonangebende... Die Handballer des HC Fraureuth haben am Samstagabend ihre erste Heimniederlage der laufenden Verbandsliga-Saison hinnehmen müssen. In der Erich-Glowatzky-Halle kassierte das Team von Trainer Gerd Jüngling eine deutliche 27:46-Pleite (9:20) gegen den NHV Concordia Delitzsch II, der an diesem Tag in nahezu allen Belangen die tonangebende...