Glauchau
Handball: Verbandsliga-Teams des HC Glauchau/Meerane sichern sich die nächsten Punkte
Von Lukas Strechel
Sowohl die Frauenmannschaft als auch die zweite Vertretung der Männer feierten am Sonntag Auswärtssiege. Woran die letztere noch arbeiten muss, wurde bei der Zitterpartie in Chemnitz deutlich.

Dass zur Halbzeit eine 18:14-Führung auf der Anzeigetafel stand, war für die zweite Männermannschaft des HC Glauchau/Meerane beim Gastspiel in der Handball-Verbandsliga bei der USG Chemnitz keineswegs beruhigend. Schon in Abschnitt eins gelang es den Westsachsen nicht, sich komfortabler abzusetzen. Trainer Henry Krätzschmar weiß, woran das...
