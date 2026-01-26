Handball-Verbandsliga: Zwei Siege und zwei Niederlagen für die Teams aus Westsachsen

Der HC Glauchau/Meerane hatte am Wochenende nichts zu feiern. Besser lief es für den HC Fraureuth. Hier konnten die Frauen einen besonders wichtigen Sieg einfahren.

Die Verbandsliga-Mannschaften des HC Glauchau/Meerane hatten bei ihren Auswärtsspielen am Sonntag wenig Glück: Die zweite Männerauswahl gastierte beim HSG Neudorf/Döbeln und kam von Beginn an nicht ins Spiel. Ein früher Rückstand mündete schließlich in eine klare 23:30-Pleite. Nach nun sieben Siegen und ebenso vielen Niederlagen stehen sie...