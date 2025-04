Handball: Warum der MDR zum letzten Heimspiel des ZHC Grubenlampe kommt

Sportlich haben die Zwickauer Oberliga-Handballer mit dem feststehenden Meister aus Freiberg am Samstag eine ordentliche Aufgabe vor der Brust. Gefeiert wird beim Verein aber unabhängig vom Ausgang.

Ein großes Familienfest stellt der ZHC Grubenlampe am Samstag rund um das letzte Heimspiel der Oberliga-Handballer in dieser Saison in der Sporthalle Neuplanitz auf die Beine. „Wir bieten ein buntes Rahmenprogramm mit Torwandschießen, Handballdart, Tombola und weiteren Attraktionen für Klein und Groß an“, sagt ZHC-Sportdirektor Carsten...