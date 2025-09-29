Handball: Warum die Spielpause für die HSG Langenhessen/Crimmitschau wie gerufen kommt

Werdau
Mit vier Siegen aus fünf Partien verlief der Saisonauftakt für das Oberligateam fast perfekt. In Euphorie verfällt Trainerin Corina Cupcea trotz Tabellenplatz 2 aber nicht.
Auf den ersten Blick fiel der vierte Saisonsieg der Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau am Samstag in die Kategorie Pflichterfolg. Immerhin hatte der Tabellenzweite beim 31:22 (16:12) gegen den SV Schneeberg ein Team aus der unteren Hälfte zu Gast. Doch nicht nur die Erzgebirgerinnen, die mit lediglich mit zehn Akteurinnen...
