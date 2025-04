Handball: ZHC Grubenlampe kann nach Klassenerhalt befreit aufspielen

Die Zwickauer Handballer gehen auch kommende Saison in der Oberliga auf Torejagd und entspannt ins Auswärtsspiel. Mehr Brisanz bietet die Partie der Frauen der HSG Langenhessen/Crimmitschau.

Bei Tabellennachbar VfB Bischofswerda geht es am Samstag für die Oberliga-Handballerinnen der HSG Langenhessen/Crimmitschau darum, mit einem Sieg bis auf einen Punkt an die Gastgeberinnen heranzukommen und im besten Fall den vorzeitigen Klassenerhalt klarzumachen. Der steht für die Männer des ZHC Grubenlampe bereits fest, sodass sie am Sonntag...