Handballtrainerin Petra Kromeyer will sich von der HSG Sachsenring mit Pokalsieg Richtung BSV Zwickau verabschieden

Im Endspiel des Regionspokals treffen die Westsächsinnen auf den HV Grüna. In ihrer Saison bei der HSG konnte die ehemalige kroatische Nationalspielerin selbst noch einiges lernen.

Die Handballerinnen der HSG Sachsenring bereiten sich aktuell auf das Finale des Regionspokals am 1. Mai gegen den HV Grüna vor. Obwohl gegen den Viertelfinal-Sieg des HV Grüna gegen den HC Glauchau/Meerane II am grünen Tisch noch ein Verbandsschiedsgerichtverfahren anhängig ist, soll die Partie am Donnerstag ab 12 Uhr in Zwönitz ausgetragen...