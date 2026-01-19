MENÜ
Zufriedene Gesichter bei der SG Handwerk Rabenstein: Das Team wiederholte am Sonntagabend seinen Turniersieg beim VfB Empor Glauchau.
Zufriedene Gesichter bei der SG Handwerk Rabenstein: Das Team wiederholte am Sonntagabend seinen Turniersieg beim VfB Empor Glauchau. Bild: Monty Gräßler
Glauchau
Handwerk Rabenstein stellt beim Hallenturnier des VfB Empor Glauchau den Sieger und den Publikums-Liebling
Von Monty Gräßler
Der heimische Fußball-Oberligist musste sich am Sonntag mit Platz 2 zufrieden geben. Was daran ärgerlich war und worüber sich sowohl die U 19 des Chemnitzer FC als auch der Meeraner SV freuen konnten.

Die Entscheidung im Finale fiel elf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Als Marcel Richter nach einem abgelegten Freistoß zum 2:1 für die SG Handwerk Rabenstein traf, stand der Sieger des Hallenturniers des VfB Empor Glauchau fest. Der Tabellendritte der Sachsenliga wiederholte seinen Vorjahressieg und nahm den Wanderpokal wieder mit...
Mehr Artikel