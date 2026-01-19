Handwerk Rabenstein stellt beim Hallenturnier des VfB Empor Glauchau den Sieger und den Publikums-Liebling

Glauchau
Der heimische Fußball-Oberligist musste sich am Sonntag mit Platz 2 zufrieden geben. Was daran ärgerlich war und worüber sich sowohl die U 19 des Chemnitzer FC als auch der Meeraner SV freuen konnten.
Die Entscheidung im Finale fiel elf Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Als Marcel Richter nach einem abgelegten Freistoß zum 2:1 für die SG Handwerk Rabenstein traf, stand der Sieger des Hallenturniers des VfB Empor Glauchau fest. Der Tabellendritte der Sachsenliga wiederholte seinen Vorjahressieg und nahm den Wanderpokal wieder mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.