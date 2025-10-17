HC Glauchau/Meerane: „Für mich persönlich war der Start sehr schön“ – Neuzugang Jonas Schürer im Interview

Glauchau, Meerane. Nach dem Spiel in der Handball-Regionalliga gegen seinen Jugendverein HC Elbflorenz geht es für den 21-Jährigen am Samstag gegen Burgenland erneut gegen einen Ex-Verein zur Sache. Über welche Aktion für die Zuschauer er sich bereits im Vorfeld sehr freut.

Freie Presse: Hallo Herr Schürer. Die ersten sechs Saisonspiele in der Handball-Regionalliga sind absolviert. Wie fällt Ihr Zwischenfazit als Neuzugang im Trikot des HC Glauchau/Meerane aus? Freie Presse: Hallo Herr Schürer. Die ersten sechs Saisonspiele in der Handball-Regionalliga sind absolviert. Wie fällt Ihr Zwischenfazit als Neuzugang im Trikot des HC Glauchau/Meerane aus?