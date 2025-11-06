HC Glauchau/Meerane: Mit Respekt und Jonas Schürer zum Auswärtsspiel

In der Handball-Regionalliga ist das Team aus Westsachsen im Mittelfeld zu finden. Warum die Mannschaft vor dem Duell beim Aufsteiger gewarnt ist.

Mit dem nötigen Respekt fährt der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga am Sonntag (Anwurf: 17 Uhr) zum nächsten Auswärtsspiel. Der Gegner Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz hat nach einem Trainerwechsel zuletzt in Oebisfelde (37:35) gewonnen und gegen Bad Blankenburg (28:28) unentschieden gespielt. „Wittenberg-Piesteritz ist nach... Mit dem nötigen Respekt fährt der HC Glauchau/Meerane in der Handball-Regionalliga am Sonntag (Anwurf: 17 Uhr) zum nächsten Auswärtsspiel. Der Gegner Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz hat nach einem Trainerwechsel zuletzt in Oebisfelde (37:35) gewonnen und gegen Bad Blankenburg (28:28) unentschieden gespielt. „Wittenberg-Piesteritz ist nach...