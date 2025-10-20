Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Himmelblauer Preis für Lila-Weiß: Zwei Fans des FC Erzgebirge Aue räumen Logenplätze für den Chemnitzer FC ab

Sebastian Braun (l.) und Florian Haase haben beim Dart-Turnier in Meerane viel Grund zur Freude gehabt.
Sebastian Braun (l.) und Florian Haase haben beim Dart-Turnier in Meerane viel Grund zur Freude gehabt. Bild: Andreas Kretschel
Sebastian Braun (l.) und Florian Haase haben beim Dart-Turnier in Meerane viel Grund zur Freude gehabt.
Sebastian Braun (l.) und Florian Haase haben beim Dart-Turnier in Meerane viel Grund zur Freude gehabt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Himmelblauer Preis für Lila-Weiß: Zwei Fans des FC Erzgebirge Aue räumen Logenplätze für den Chemnitzer FC ab
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sebastian Braun und Florian Haase werden mit Mario Basler ein Heimspiel des FCE-Erzrivalen CFC besuchen. Wie es dazu kam und was die Beteiligten zu der kuriosen Situation sagen.

Thomas Melchior wollen Sebastian Braun und Florian Haase nicht nacheifern, so viel steht schonmal fest. Um Aufmerksamkeit für seine Aufklärungskampagne gegen Wettsucht zu bekommen, besucht Thomas Melchior Fußballspiele in Trikots von Erzrivalen der Heimmannschaften. Der selbsternannte „Sportwettensheriff“ war bereits im Trikot der SG Dynamo...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.10.2025
2 min.
Wer schlägt Mario Basler beim Dart in Meerane?
Sven Meyer (r.) holt Mario Basler am 18. Oktober nach Meerane.
Der Kult-Kicker tritt am 18. Oktober im Megaplay an die Scheibe. Als Preis winkt unter anderem ein Logenplatz für ein Spiel des Chemnitzer FC. „Freie Presse“ verlost einen Startplatz für das Dartturnier.
Torsten Ewers
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
16.10.2025
3 min.
Lokalmatadoren gegen Kult-Kicker: Zwei Spieler des Meeraner SV wollen Mario Basler an der Dartscheibe herausfordern
Joe Lino Müller und Christoph Otto vom Meeraner SV werden am Samstag auf Mario Basler (v.l.) treffen.
Als der ehemalige Fußball-Nationalspieler seine Bundesliga-Karriere beendete, waren Joe Lino Müller und Christoph Otto noch nicht geboren. Eine Basler-Story kennen sie genau – die der MSV-Coach wohl nicht gern hört.
Torsten Ewers
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
Mehr Artikel