Himmelblauer Preis für Lila-Weiß: Zwei Fans des FC Erzgebirge Aue räumen Logenplätze für den Chemnitzer FC ab

Sebastian Braun und Florian Haase werden mit Mario Basler ein Heimspiel des FCE-Erzrivalen CFC besuchen. Wie es dazu kam und was die Beteiligten zu der kuriosen Situation sagen.

Thomas Melchior wollen Sebastian Braun und Florian Haase nicht nacheifern, so viel steht schonmal fest. Um Aufmerksamkeit für seine Aufklärungskampagne gegen Wettsucht zu bekommen, besucht Thomas Melchior Fußballspiele in Trikots von Erzrivalen der Heimmannschaften. Der selbsternannte „Sportwettensheriff" war bereits im Trikot der SG Dynamo...