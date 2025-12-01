Hockey-Regionalliga: SV Motor Meerane läuft in Hälfte zwei gegen Zweitliga-Absteiger Steglitzer TK heiß

Glauchau
Die Westsächsinnen haben am Sonntag zum Auftakt der Hallensaison beim 9:4-Heimsieg eine starke Vorstellung abgeliefert. Dabei stand es zur Pause noch 2:3 aus Sicht der Gastgeberinnen.
Die ganz großen Umstellungen musste Trainer Mirko Götz in der Halbzeitpause gar nicht vornehmen. Zum Saisonauftakt in der Hallenhockey-Regionalliga Ost lag die Frauenmannschaft des SV Motor Meerane gegen den Zweitliga-Absteiger Steglitzer TK zwar mit 2:3 im Hintertreffen. „Aber ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, dass hier etwas schief gehen...
