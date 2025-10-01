Höhepunkt vor den Herbstferien: Zwickau ehrt seine sportlichsten Schulen

In drei Kategorien sind am Dienstag Urkunden und Gutscheine vergeben worden. Die Auszeichnung durch den Schulsportkoordinator und die Stadt krönte den Crosslauf der Schulen im Schwanenteichpark.

Der Crosslauf der Zwickauer Schulen hat sich am Dienstag gleich in zweierlei Hinsicht als ein echter Höhepunkt für den Schulsport der Stadt erwiesen. Zum einen sorgten mehr als 650 Mädchen und Jungen auf den Strecken im Schwanenteichpark für die mit Abstand beste Beteiligung seit langem. Zum anderen wurde der Wettkampf traditionell genutzt, um...