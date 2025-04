HOT 05 Futsal und der spannende letzte Spieltag in der Bundesliga

Der Tabellenführer aus Hohenstein-Ernstthal braucht in Bielefeld einen Punkt, um die Hauptrunde als Sieger zu beenden. Das wäre zugleich die beste Ausgangsposition für die Playoffs.

Kann HOT 05 Futsal die am vierten Spieltag eroberte Tabellenführung in der Futsal-Bundesliga am Wochenende ins Ziel bringen? Das ist vor dem Auswärtsspiel des Spitzenreiters in Bielefeld die große Frage. Denn der erste Platz in der Hauptrunde bedeutet Vorteile in den Playoffs, die sich unmittelbar anschließen. Doch momentan ist mit Blick auf...