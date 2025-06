IDM auf dem Schleizer Dreieck: Bewusstlosigkeit, Krankenhaus und Schnuppern am Podest – das wilde Wochenende von Moritz Jenkner

Im ersten Motorradrennen der Klasse Pro Superstock 1000 hat der 24-jährige Hohenstein-Ernstthaler für einen Schreckmoment gesorgt. Für seinen „Stadtrivalen“ Paul Fröde lief es sehr viel besser.

Auf diese Premiere hätte Moritz Jenkner gern verzichtet. Der 24-jährige Motorradrennsportler hat in seiner Karriere schon einiges erlebt. Beim Stopp der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Schleiz musste erstmals ein Rennen wegen ihm abgebrochen werden. Was war passiert? Im ersten Lauf der Klasse „Pro...