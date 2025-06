Im Derby Lichtenstein gegen Oberlungwitz: 50-Meter-Tor sorgt für späte Entscheidung

Das Duell der beiden besten Rückrundenmannschaften der Fußball-Landesklasse war bis in die Nachspielzeit offen. Dann hatte erst ein Spieler Pech und ein anderer dafür kurz darauf Glück.

Trainer Julius Michel hatte sich vor dem Derby seiner Lichtensteiner Landesklasse-Fußballer gegen Oberlungwitz ein 3:2 gewünscht. Doch er konnte am Ende auch damit leben, dass das nicht klappte. Entschieden wurde die Partie erst in der Nachspielzeit. Beim Stand von 3:2 hatten die Gäste vor rund 200 Zuschauern Eckball. Das Spielgerät fiel am...