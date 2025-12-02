Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Aufsteiger VfL Wildenfels hat in Chemnitz seinen zweiten Saisonsieg in der Sachsenklasse West gefeiert.
Aufsteiger VfL Wildenfels hat in Chemnitz seinen zweiten Saisonsieg in der Sachsenklasse West gefeiert.
Zwickau
Im Tiebreak: Volleyballerinnen des VfL Wildenfels machen zweiten Saisonsieg in der Landesklasse klar
Von Melanie Kunz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach zwei Heimspieltagen ohne Punktgewinn gab es für die Frauenmannschaft wieder Grund zur Freude. Dabei bewies der Aufsteiger Nervenstärke.

Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels haben zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesklasse gesammelt. Nach zwei sieglosen Heimspieltagen konnte die Mannschaft von Trainer Marcel Ehrler am Samstag ihr Auswärtsspiel bei Textima Chemnitz II 3:2 gewinnen. Nach Satzergebnissen von 25:23, 12:25, 18:25 und 25:21 aus...
