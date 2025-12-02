Im Tiebreak: Volleyballerinnen des VfL Wildenfels machen zweiten Saisonsieg in der Landesklasse klar

Zwickau
Nach zwei Heimspieltagen ohne Punktgewinn gab es für die Frauenmannschaft wieder Grund zur Freude. Dabei bewies der Aufsteiger Nervenstärke.
Die Volleyballerinnen des VfL Wildenfels haben zwei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesklasse gesammelt. Nach zwei sieglosen Heimspieltagen konnte die Mannschaft von Trainer Marcel Ehrler am Samstag ihr Auswärtsspiel bei Textima Chemnitz II 3:2 gewinnen. Nach Satzergebnissen von 25:23, 12:25, 18:25 und 25:21 aus...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.