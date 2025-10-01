In der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft: Marvin und Mika Siebdrath sehen sich 2026 wieder öfter

Die Rennfahrer-Brüder aus Wildenfels sind in den vergangenen fünf Jahren getrennte Wege gegangen. 2026 werden sie in der IDM wieder vereint sein, wenn auch nicht in der gleichen Klasse.

Als die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) am Wochenende in Hockenheim ihr Saisonfinale für 2025 zelebrierte, stand auch Mika Siebdrath mal wieder am Streckenrand. Seit 2021 war der inzwischen 16-jährige Wildenfelser in diversen spanischen Nachwuchsserien unterwegs, schaute aber immer mal wieder seinem fünfeinhalb Jahre... Als die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM) am Wochenende in Hockenheim ihr Saisonfinale für 2025 zelebrierte, stand auch Mika Siebdrath mal wieder am Streckenrand. Seit 2021 war der inzwischen 16-jährige Wildenfelser in diversen spanischen Nachwuchsserien unterwegs, schaute aber immer mal wieder seinem fünfeinhalb Jahre...