In der Westsachsenliga: Erneut rassistischer Vorfall im Fußball Kreisverband Zwickau

Ein Spieler des FSV Limbach-Oberfrohna wurde nach der Partie beim SV Lok Glauchau-Niederlungwitz von einem Zuschauer beleidigt. Wie die Vereine und der Verband darauf reagieren.

Sechs Wochen nach dem Spielabbruch in der 1. Kreisklasse zwischen der VSG Fraureuth-Ruppertsgrün/Steinpleis und dem SV Motor Zwickau-Süd ist es im Kreisverband Fußball Zwickau (KVFZ) erneut zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Wie der FSV Limbach-Oberfrohna jüngst in einem Facebook-Post bekanntgab, habe sich der Vorfall am 2. November im...