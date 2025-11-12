Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem Spiel der Kreisoberliga zwischen dem SV Lok Glauchau-Niederlungwitz gegen den FSV Limbach-Oberfrohna kam es zu einem rassistischen Zwischenfall.
Nach dem Spiel der Kreisoberliga zwischen dem SV Lok Glauchau-Niederlungwitz gegen den FSV Limbach-Oberfrohna kam es zu einem rassistischen Zwischenfall. Bild: Symbolbild/Pasko Maksim - stock.adobe.com
Nach dem Spiel der Kreisoberliga zwischen dem SV Lok Glauchau-Niederlungwitz gegen den FSV Limbach-Oberfrohna kam es zu einem rassistischen Zwischenfall.
Nach dem Spiel der Kreisoberliga zwischen dem SV Lok Glauchau-Niederlungwitz gegen den FSV Limbach-Oberfrohna kam es zu einem rassistischen Zwischenfall. Bild: Symbolbild/Pasko Maksim - stock.adobe.com
Zwickau
In der Westsachsenliga: Erneut rassistischer Vorfall im Fußball Kreisverband Zwickau
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Spieler des FSV Limbach-Oberfrohna wurde nach der Partie beim SV Lok Glauchau-Niederlungwitz von einem Zuschauer beleidigt. Wie die Vereine und der Verband darauf reagieren.

Sechs Wochen nach dem Spielabbruch in der 1. Kreisklasse zwischen der VSG Fraureuth-Ruppertsgrün/Steinpleis und dem SV Motor Zwickau-Süd ist es im Kreisverband Fußball Zwickau (KVFZ) erneut zu einem rassistischen Vorfall gekommen. Wie der FSV Limbach-Oberfrohna jüngst in einem Facebook-Post bekanntgab, habe sich der Vorfall am 2. November im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
08.11.2025
8 min.
Musterbeispiel für Integration oder Problemverein? Wie ein Zwickauer Fußballclub seinen Weg geht
Rayan Najjar (li.) und Amir Thamir Saleh (re.) haben auf dem Platz ihre Erfahrungen mit rassistischen Beleidigungen im Fußballsport gemacht.
Bei Spielen von Motor Zwickau-Süd kommt es immer mal wieder zu Handgemengen und Spielabbrüchen. Einigen ist der Verein ein Dorn im Auge, andere loben seine Integrationsarbeit. Was macht Motor anders als andere Vereine? Ein Besuch auf dem Trainingsplatz.
Jim Kerzig
23.09.2025
3 min.
Nach Rassismus-Vorfall und Rudelbildung in Steinpleis: Spielabbruch in der 1. Fußball-Kreisklasse Zwickau
In der 1. Fußball-Kreisklasse wird nach dem 4. Spieltag nicht über Tore, sondern über den Spielabbruch in Steinpleis diskutiert.
Der Schiedsrichter hat zu den Vorfällen beim Spiel der VSG Fraureuth-Ruppertsgrün/Steinpleis gegen Motor Zwickau-Süd einen Sonderbericht verfasst. Neben dem Sportgericht ermittelt auch die Polizei.
Monty Gräßler
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel