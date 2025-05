Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft: Saisonstart für Klasse der Hohensteiner auf dem Schleizer Dreieck

Beim zweiten Halt der IDM ist am Wochenende erstmals die Klasse „Pro Superstock 1000“ dabei. Moritz Jenkner will Meister werden, Paul Fröde in die Top Drei.

Nachdem ihre Klasse „Pro Superstock 1000" beim Auftakt der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft in Oschersleben nicht im Programm stand, können Moritz Jenkner und Paul Fröde aus Hohenstein-Ernstthal nun am Wochenende auf dem Schleizer Dreieck ihre ersten Punkte im Meisterschaftskampf einfahren. Jenkner war als Gaststarter in der...