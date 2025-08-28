Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Geschafft: Nach 12 Stunden und 55 Minuten hatte Lutz Oeser am Samstag in Tallinn seine erste Triathlon-Langdistanz gemeistert.
Geschafft: Nach 12 Stunden und 55 Minuten hatte Lutz Oeser am Samstag in Tallinn seine erste Triathlon-Langdistanz gemeistert. Bild: Lutz Oeser/Privat
Zwickau
Ironman statt DTM: Wie sich der Sachsenring-Chef am Rennwochenende seinen Lebenstraum erfüllte
Redakteur
Von Anika Zimny
Einer besonderen sportlichen Herausforderung stellte sich Lutz Oeser vor wenigen Tagen in Estland. Warum ihm eine Erkältung kurz zuvor gelegen kam und er fast völlig entspannt ins Ziel lief.

3,671 Kilometer lang ist die Rennstrecke am Sachsenring. Mehr als 61 Mal am Stück hat Lutz Oeser diese Distanz am Samstag gemeistert – doch nicht etwa als Rennfahrer in einem PS-starken Boliden im Rahmen des DTM-Wochenendes auf dem Traditionskurs. Und eigentlich auch fast 1700 Kilometer entfernt von Hohenstein-Ernstthal. Denn während an seinem...
