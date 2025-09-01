Irre Nachspielzeit in der Fußball-Westsachsenliga: Waldenburger Sonntagsschuss kontert späten Ausgleich von Crossen

Zwei von drei Toren sind in dem Spiel erst nach den regulären 90 Minuten gefallen. Während die Gastgeber jubelten, war beim unterlegenen Vizemeister die Enttäuschung groß.

Nach den ersten beiden Spieltagen der Fußball-Westsachsenliga führen drei Vereine verlustpunktfrei die Tabelle an. Der SV Mosel (4:1 gegen Hartenstein-Zschocken), der Ebersbrunner SV (1:0 gegen Planitz) und der TV Oberfrohna (3:1 in Glauchau-Niederlungwitz) haben in dieser Reihenfolge vorerst bis Mitte September die Plätze 1 bis 3 inne, da am...