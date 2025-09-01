Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Irre Nachspielzeit in der Fußball-Westsachsenliga: Waldenburger Sonntagsschuss kontert späten Ausgleich von Crossen

Oliver Bahr (Mitte) hatte die Crossener Hintermannschaft schon in der ersten Hälfte mehrfach beschäftigt. Später brachte er Waldenburg beim 2:1-Heimsieg mit 1:0 in Führung.
Oliver Bahr (Mitte) hatte die Crossener Hintermannschaft schon in der ersten Hälfte mehrfach beschäftigt. Später brachte er Waldenburg beim 2:1-Heimsieg mit 1:0 in Führung. Bild: Markus Pfeifer
Oliver Bahr (Mitte) hatte die Crossener Hintermannschaft schon in der ersten Hälfte mehrfach beschäftigt. Später brachte er Waldenburg beim 2:1-Heimsieg mit 1:0 in Führung.
Oliver Bahr (Mitte) hatte die Crossener Hintermannschaft schon in der ersten Hälfte mehrfach beschäftigt. Später brachte er Waldenburg beim 2:1-Heimsieg mit 1:0 in Führung. Bild: Markus Pfeifer
Zwickau
Irre Nachspielzeit in der Fußball-Westsachsenliga: Waldenburger Sonntagsschuss kontert späten Ausgleich von Crossen
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei von drei Toren sind in dem Spiel erst nach den regulären 90 Minuten gefallen. Während die Gastgeber jubelten, war beim unterlegenen Vizemeister die Enttäuschung groß.

Nach den ersten beiden Spieltagen der Fußball-Westsachsenliga führen drei Vereine verlustpunktfrei die Tabelle an. Der SV Mosel (4:1 gegen Hartenstein-Zschocken), der Ebersbrunner SV (1:0 gegen Planitz) und der TV Oberfrohna (3:1 in Glauchau-Niederlungwitz) haben in dieser Reihenfolge vorerst bis Mitte September die Plätze 1 bis 3 inne, da am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
25.08.2025
4 min.
Nur ein Heimsieg am ersten Spieltag: Was die Trainer zum Saisonauftakt in der Fußball-Westsachsenliga sagen
Die Neuzugänge des SV Lok Glauchau-Niederlungwitz haben am Sonntag abgeliefert: Philipp Wolf (am Ball) erzielte beim VfB Empor Glauchau II das 2:1. In der ersten Halbzeit hatte bereits Mirko Möckel (ganz links) getroffen.
Der Großteil der 35 Tore ging auf das Konto der Auswärtsteams. Neben zwei Schützenfesten war auch im Glauchauer Stadtderby und im offiziellen Auftaktspiel in Oberfrohna eine ganze Menge drin.
Monty Gräßler
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
20.08.2025
12 min.
TSV Crossen? Ebersbrunner SV? VfB Empor Glauchau II? Wer in der Fußball-Westsachsenliga als Favorit gehandelt wird
So sieht in dieser Saison die Landkarte der Fußball-Westsachsenliga aus.
Die neue Saison startet am Freitagabend mit dem Heimspiel des TV Oberfrohna gegen den SV Waldenburg. „Freie Presse“ hat sich bei allen Vereinen umgehört und liefert dazu alle Wechsel der Sommerpause.
Philip Meyer
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel