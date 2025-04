Jubel beim TSV 90 Zwickau: Kegler machen Rückkehr in die Bundesliga perfekt

Mit einem 7:1-Sieg in Elsterwerda haben sich die Westsachsen vorzeitig den Staffelsieg in der 2. Bundesliga gesichert. Die Luft ist deswegen aber noch lange nicht raus.

Souveräner geht es kaum: Die Kegler des TSV 90 Zwickau haben am Samstag den Aufstieg in die 1. Bundesliga endgültig unter Dach und Fach gebracht. Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga Ost setzte sich 7:1 bei Lok Elsterwerda durch und ist damit auch rein rechnerisch an den letzten drei Spieltagen nicht mehr einzuholen. Michael Ziegert, Martin...