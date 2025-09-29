Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Nach dem 25:22 im dritten Satz war der dritte Wildenfelser Saisonsieg perfekt.
Nach dem 25:22 im dritten Satz war der dritte Wildenfelser Saisonsieg perfekt. Bild: Verein
Zwickau
Jubel beim VfL Wildenfels: Volleyballer setzen sich mit drittem Saisonsieg in der Spitzengruppe fest
Von Melanie Kunz
Die Sachsenklasse-Mannschaft hat sich bei Union Milkau nicht aus der Ruhe bringen lassen. Garniert wurde der 3:0-Erfolg vom gelungenen Debüt eines Nachwuchsspielers.

Die Sachsenklasse-Volleyballer des VfL Wildenfels haben mit einem 3:0-Sieg bei Union Milkau eine starke Reaktion auf die deutliche Heimniederlage gegen St. Egidien gezeigt. Beim Saisondebüt des überragenden Liberos Christopher Kunz überzeugten die Wildenfelser mit einer soliden Annahme und ließen sich auch durch zwischenzeitliche...
Das könnte Sie auch interessieren
09:01 Uhr
2 min.
IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen
Fluggästen wird empfohlen, online einzuchecken (Archivbild).
Seit mehr als einer Woche müssen Reisende am Hauptstadtflughafen BER wegen eines Cyberangriffs viel Geduld mitbringen. Jetzt gibt es einen Lichtblick.
15:30 Uhr
4 min.
Erste Punkte: Volleyballer des SV Union Milkau bezwingen beim Heimspieltag die DJK Colditz
Der Milkauer Libero Marcel Zäbe (v.) ist nach einer Saison beim VC Zschopau zu seinem Heimatverein zurückgekehrt.
Beim Heimspieltag in Frankenau haben die Volleyballer von Union Milkau eine ihrer zwei Partien gewonnen. Dabei standen ein Rückkehrer und einige neue Akteure in der Sachsenklasse auf dem Feld.
Robin Seidler
09:09 Uhr
1 min.
Stück des neuen Marktplatzes in der Alten Baumwolle wird freigegeben
Die Alte Baumwolle in Flöha wird zum Ortszentrum umgestaltet.
Ein weiterer Abschnitt des Marktplatzes in Flöha wird eröffnet. Dort trifft Geschichte auf Moderne. Was hat es mit dem Wasserlauf auf sich?
Julia Czaja
15.09.2025
2 min.
Kein „Videobeweis“: Hennersdorfer Volleyballer haben bei Premiere knapp das Nachsehen
Die Hennersdorfer um Enrico Butter (l.) und Philipp Markert, die zuletzt vor fünf Jahren Sachsenklasse spielten, blieben bei ihrer Rückkehr zunächst ohne Tabellenpunkte.
Der Hennersdorfer SV hat sich mit einem 1:3 beim VfL Wildenfels in der Volleyball-Sachsenklasse West zurückgemeldet. Der Aufsteiger hielt phasenweise gut mit, am Ende fehlte auch etwas das Glück.
Udo Haußmann
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
Mehr Artikel