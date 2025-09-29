Jubel beim VfL Wildenfels: Volleyballer setzen sich mit drittem Saisonsieg in der Spitzengruppe fest

Die Sachsenklasse-Mannschaft hat sich bei Union Milkau nicht aus der Ruhe bringen lassen. Garniert wurde der 3:0-Erfolg vom gelungenen Debüt eines Nachwuchsspielers.

Die Sachsenklasse-Volleyballer des VfL Wildenfels haben mit einem 3:0-Sieg bei Union Milkau eine starke Reaktion auf die deutliche Heimniederlage gegen St. Egidien gezeigt. Beim Saisondebüt des überragenden Liberos Christopher Kunz überzeugten die Wildenfelser mit einer soliden Annahme und ließen sich auch durch zwischenzeitliche... Die Sachsenklasse-Volleyballer des VfL Wildenfels haben mit einem 3:0-Sieg bei Union Milkau eine starke Reaktion auf die deutliche Heimniederlage gegen St. Egidien gezeigt. Beim Saisondebüt des überragenden Liberos Christopher Kunz überzeugten die Wildenfelser mit einer soliden Annahme und ließen sich auch durch zwischenzeitliche...