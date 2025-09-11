Kanupolo: KSV Glauchau stellt Weichen für die kommende Saison

Vor dem Mixed-Turnier in Riesa zum Saisonausklang wirft die Spielzeit 2026 bereits ihre Schatten voraus. Wer in der Mannschaft bleibt und welcher Höhepunkt auf dem heimischen Stausee ausgetragen wird.

Für den KSV Glauchau steht am Wochenende der Saisonausklang an. Bei einem Mixed-Turnier in Riesa gehen die hiesigen Kanuten mit drei Teams in die Boote. Die KSV-Herren können dabei entspannt auf die Saison zurückblicken. Sie haben den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga souverän geschafft. Zur Deutschen Meisterschaft in Brandenburg/Havel hatten... Für den KSV Glauchau steht am Wochenende der Saisonausklang an. Bei einem Mixed-Turnier in Riesa gehen die hiesigen Kanuten mit drei Teams in die Boote. Die KSV-Herren können dabei entspannt auf die Saison zurückblicken. Sie haben den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga souverän geschafft. Zur Deutschen Meisterschaft in Brandenburg/Havel hatten...