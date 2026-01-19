Kegeln, 1. Bundesliga: Aufsteiger TSV 90 Zwickau kann Negativserie nicht beenden

Für die Westsachsen war am Wochenende auswärts einmal mehr nichts zu holen. Wer bei der klaren Niederlage den Ehrenpunkt beisteuerte.

Die Luft, sie wird für die Kegler des TSV 90 Zwickau in der 1. Bundesliga immer dünner. Am Samstag unterlag der Aufsteiger in Breitengüßbach 1:7 und musste so bereits die sechste Niederlage in Folge hinnehmen. Da die Konkurrenz im Tabellenkeller ihre Partien ebenfalls verlor, sind die Zwickauer als Vorletzter aber noch immer punktgleich mit...