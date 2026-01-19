MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kegler des TSV 90 Zwickau kehrten ohne Punkte zurück.
Die Kegler des TSV 90 Zwickau kehrten ohne Punkte zurück. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Die Kegler des TSV 90 Zwickau kehrten ohne Punkte zurück.
Die Kegler des TSV 90 Zwickau kehrten ohne Punkte zurück. Bild: Symbolbild: Olaf Gedanitz - stock.adobe.com
Zwickau
Kegeln, 1. Bundesliga: Aufsteiger TSV 90 Zwickau kann Negativserie nicht beenden
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für die Westsachsen war am Wochenende auswärts einmal mehr nichts zu holen. Wer bei der klaren Niederlage den Ehrenpunkt beisteuerte.

Die Luft, sie wird für die Kegler des TSV 90 Zwickau in der 1. Bundesliga immer dünner. Am Samstag unterlag der Aufsteiger in Breitengüßbach 1:7 und musste so bereits die sechste Niederlage in Folge hinnehmen. Da die Konkurrenz im Tabellenkeller ihre Partien ebenfalls verlor, sind die Zwickauer als Vorletzter aber noch immer punktgleich mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Julia Czaja
2 min.
17:45 Uhr
2 min.
Zwei Standorte, ein Team: Ist dies das Erfolgsgeheimnis für ländliche Gaststätten?
Meinung
Redakteur
Anja Lammers betreibt ein ungewöhnliches Gastro-Konzept.
Während Städte von kulinarischer Vielfalt profitieren, drohen ländliche Gegenden gastronomisch zu veröden. Das Konzept der Familie Lammers zeigt, dass es anders geht. Ein Kommentar von Julia Czaja.
Julia Czaja
18.01.2026
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
14.12.2025
1 min.
Zwickauer Bundesligakegler sind gegen den Rekordmeister chancenlos
Ohne Chance waren die Bundesligakegler des TSV 90 Zwickau gegen Rekordmeister Zerbst.
Eine klare Niederlage bezog der TSV 90 am Samstag gegen Rot-Weiß Zerbst. Warum der Blick auf die Hinrunde trotzdem positiv ausfallen dürfte.
Anika Zimny
09.11.2025
2 min.
Kegeln, 1. Bundesliga: TSV 90 Zwickau verliert das Spitzenspiel und ist trotzdem voll im Soll
Die Kegler des TSV 90 Zwickau mischen weiter in der Spitzengruppe mit.
Eine knappe Kiste wurde das Duell der Westsachsen am Samstag in Unterharmersbach. Der Ist-Zustand sieht für die Mannschaft aber sehr ordentlich aus.
Anika Zimny
18.01.2026
2 min.
Erfahrene Ärztin verstärkt Gesundheitszentrum im Erzgebirge – Neue Sprechstunde startet bald
Dr. Anne Tippmer übernimmt eine neue hausärztliche Sprechstunde.
Das KfH-Gesundheitszentrum Aue erweitert sein Angebot für eine bessere hausärztliche Versorgung. Eine Fachärztin für Innere Medizin bietet eine neue Sprechstunde an. Was bedeutet das für Patienten?
Holk Dohle
17:53 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 19.01.2026
 12 Bilder
Eisberge auf der Elbe
Mehr Artikel