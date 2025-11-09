Kegeln, 1. Bundesliga: TSV 90 Zwickau verliert das Spitzenspiel und ist trotzdem voll im Soll

Eine knappe Kiste wurde das Duell der Westsachsen am Samstag in Unterharmersbach. Der Ist-Zustand sieht für die Mannschaft aber sehr ordentlich aus.

Das Spitzenspiel der 1. Bundesliga der Kegler bot am Samstag viel Spannung – und dafür sorgte nicht zuletzt die Überraschungsmannschaft aus Zwickau. Denn das Team des TSV 90, das als Aufsteiger eigentlich nur den Klassenerhalt als Ziel hat, lieferte sich mit dem Spitzenreiter SKC Unterharmersbach ein Duell auf Augenhöhe. Am Ende hatte der...