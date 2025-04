Kegeln: TSV 90 Zwickau feiert zu 99,8 Prozent die lang ersehnte Rückkehr in die 1. Bundesliga

Rein rechnerisch ist die Meisterschaft für die Kegler aus Westsachsen zwar noch nicht durch. Warum das Team trotzdem schon neue Saisonziele ausgeben kann.

Die Glückwünsche zum angestrebten Aufstieg in die 1. Bundesliga nahm Torsten Scholle am Wochenende noch nicht ganz an. „Ich würde sagen, er steht zu 99,8 Prozent fest“, sagte der Spieler des TSV 90 Zwickau und musste dabei selbst ein wenig schmunzeln. Denn auch wenn die Kegler aus Westsachsen in der Tabelle der 2. Bundesliga Ost über 120...