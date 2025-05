Kegler des TSV 90 Zwickau stehen im Final Four: „Ab jetzt ist alles Spaß und Zugabe“

Die Männermannschaft hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga auch im Pokal ihr Ziel erreicht. Die Außenseiterposition verleiht dem Team eine gewisse Lockerheit für den letzten Saisonhöhepunkt.

Die Kegler des TSV 90 Zwickau haben sich nicht einfach nur fürs Final Four qualifiziert. Der Staffelsieger der 2. Bundesliga Ost garnierte den Einzug in die Pokalendrunde des Deutschen Keglerbundes Classic beim Königswarthaer SV mit einem neuen Mannschaftsbahnrekord. 3415 Kegel warfen die Zwickauer am Donnerstag im vorgezogenen Sachsenderby des...