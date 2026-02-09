Kegler des VfB Eintracht Fraureuth stehen im Pokalfinale

In Ludwigshafen sicherten sich die Westsachsen den 2. Platz hinter Wacker Gotha. Am 2. Mai steigt in Bad Langensalza die Mission Cupverteidigung.

Die Kegler des VfB Eintracht Fraureuth haben wie im vergangenen Jahr das Final-Six, das nationale Pokalfinale erreicht. Über die Pokaldistanz von viermal 100 Wurf kam es in Ludwigshafen zum Herzschlagfinale um den für die Qualifikation ausreichenden 2. Platz, den sich die Fraureuther mit 1777:1770 gegenüber dem Post SV Ludwigshafen sicherten.