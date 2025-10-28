Kleines Fußballmärchen beim SV Hartenstein-Zschocken: Die besondere Geschichte eines Premieren-Dreierpacks

Es ist mitunter nicht ganz einfach, einen „Spieler der Woche“ in der Westsachsenliga zu nominieren. Am 8. Spieltag führte aber kein Weg am jungen Kevin Metzig vorbei.

Wenn dieser Text über Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken am Mittwoch in der gedruckten Ausgabe der „Freien Presse“ erscheint, dann ist das so etwas wie das berühmte i-Tüpfelchen. Denn hinter seiner Nominierung als „Spieler der Woche“ in der Westsachsenliga steckt ohnehin schon eine schöne Geschichte, wie sie nur der Fußball... Wenn dieser Text über Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken am Mittwoch in der gedruckten Ausgabe der „Freien Presse“ erscheint, dann ist das so etwas wie das berühmte i-Tüpfelchen. Denn hinter seiner Nominierung als „Spieler der Woche“ in der Westsachsenliga steckt ohnehin schon eine schöne Geschichte, wie sie nur der Fußball...