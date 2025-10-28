Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken ist der „Spieler der Woche“ in der Fußball-Westsachsenliga.
Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken ist der „Spieler der Woche“ in der Fußball-Westsachsenliga. Bild: René Bretschneider-Marmai
Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken ist der „Spieler der Woche“ in der Fußball-Westsachsenliga.
Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken ist der „Spieler der Woche“ in der Fußball-Westsachsenliga. Bild: René Bretschneider-Marmai
Zwickau
Kleines Fußballmärchen beim SV Hartenstein-Zschocken: Die besondere Geschichte eines Premieren-Dreierpacks
Von Monty Gräßler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist mitunter nicht ganz einfach, einen „Spieler der Woche“ in der Westsachsenliga zu nominieren. Am 8. Spieltag führte aber kein Weg am jungen Kevin Metzig vorbei.

Wenn dieser Text über Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken am Mittwoch in der gedruckten Ausgabe der „Freien Presse“ erscheint, dann ist das so etwas wie das berühmte i-Tüpfelchen. Denn hinter seiner Nominierung als „Spieler der Woche“ in der Westsachsenliga steckt ohnehin schon eine schöne Geschichte, wie sie nur der Fußball...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
2 min.
Chemnitzer Brühl: Radfahrer auf über 90 Prozent der Blitzerfotos
Der bunte Blitzer-Anhänger war vom 20. bis zum 27. Oktober auf dem Brühl platziert.
Nach einer Woche im verkehrsberuhigten Bereich auf dem Chemnitzer Brühl wurde der Blitzer-Anhänger wieder abgebaut. Die Stadt zieht eine kuriose Bilanz.
Erik Anke
17.09.2025
3 min.
Fußball-Westsachsenliga: Eigengewächs stellt Weichen für ersten Sieg des SV Hartenstein-Zschocken
Collin Forster (rechts) konnte für Hartenstein-Zschocken bereits zweimal in der noch jungen Saison einnetzen.
Zweimal hat Collin Forster in der noch jungen Saison getroffen. Zweimal stand am Ende auch Zählbares für den Aufsteiger zu Buche. Doch nicht nur das macht ihn für die „Freie Presse“ zum Spieler der Woche.
Lukas Strechel, Monty Gräßler
19:00 Uhr
4 min.
Erlebt ein Windpark im Erzgebirge seine Wiederauferstehung?
Von einst 14 Anlagen sind im Windpark in Jöhstadt nur diese beiden übrig. Nun aber könnten in direkter Nachbarschaft neue dazukommen.
Mit 14 Anlagen galt der Windpark in Jöhstadt einst als größter Europas in einer Mittelgebirgsregion. Das ist längst Geschichte, nur zwei Windräder blieben übrig. Nun aber gibt es eine neue Firma und ein neues Projekt.
Kjell Riedel
18:49 Uhr
2 min.
USA wollen Flüchtlingsobergrenze drastisch reduzieren
Trump hatte die Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen schon in seiner ersten Amtszeit deutlich reduziert.
Die USA stellen neue Regeln bei der Aufnahme von Flüchtlingen auf. Nicht nur bei der Obergrenze gibt es Änderungen.
29.10.2025
2 min.
Vogtlands größter Verschenke-Markt öffnet wieder - 50 Tische mit Sachen zum Nulltarif
Riesen Andrang bei der Verschenke-Premiere in Lengenfeld. Samstag ist es wieder soweit.
Gebrauchtes für den, der‘s braucht: In Lengenfeld steigt am Samstag wieder ein weit und breit einzigartiges Spektakel.
Gerd Möckel
20.10.2025
4 min.
Mit viel Fleiß und etwas Glück: Traktor Neukirchen beißt sich in der Spitzengruppe der Fußball-Westsachsenliga fest
Elias Werner vom Ebersbrunner SV wird in dieser Szene aus der ersten Halbzeit gleich von mehreren Spielern der SG Traktor Neukirchen unter Druck gesetzt.
Der Meister der Vorsaison hat mit dem knappen 2:1 im Topspiel gegen Ebersbrunn Boden auf Tabellenführer Oberfrohna gut gemacht. Die gute Zwischenbilanz überrascht sogar den eigenen Interims-Trainer.
Monty Gräßler
Mehr Artikel