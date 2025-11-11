Kleines Fußballmärchen beim TSV Crossen: Stürmer schnürt an seinem Geburtstag den ersten Viererpack

Kevin Schau hat am Sonntag in einer halben Stunde mehr Tore geschossen als in der gesamten Vorsaison. „Es hat einfach alles geklappt“, sagt der „Spieler der Woche“ der Fußball-Westsachsenliga.

Auch an ihrem 10. Spieltag hatte die Westsachsenliga wieder ein kleines Fußballmärchen zu bieten: Nachdem Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken zuletzt drei Tage vor seinem 18. Geburtstag einen Dreierpack geschnürt hatte, legte an diesem Sonntag Kevin Schau vom TSV Crossen noch einen drauf. Seine vier Tore zum 6:0-Auswärtssieg bei der SG... Auch an ihrem 10. Spieltag hatte die Westsachsenliga wieder ein kleines Fußballmärchen zu bieten: Nachdem Kevin Metzig vom SV Hartenstein-Zschocken zuletzt drei Tage vor seinem 18. Geburtstag einen Dreierpack geschnürt hatte, legte an diesem Sonntag Kevin Schau vom TSV Crossen noch einen drauf. Seine vier Tore zum 6:0-Auswärtssieg bei der SG...