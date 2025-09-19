Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Per Kopf traf Joachim Schykowski zuverlässig, so wie hier zum 1:0 gegen Panatinaikos Athen im Oktober 1975.
Per Kopf traf Joachim Schykowski zuverlässig, so wie hier zum 1:0 gegen Panatinaikos Athen im Oktober 1975. Bild: Frank Kruczynski
Per Kopf traf Joachim Schykowski zuverlässig, so wie hier zum 1:0 gegen Panatinaikos Athen im Oktober 1975.
Per Kopf traf Joachim Schykowski zuverlässig, so wie hier zum 1:0 gegen Panatinaikos Athen im Oktober 1975. Bild: Frank Kruczynski
Zwickau
Kopfballspezialist der BSG Sachsenring Zwickau begeht seinen 75. Geburtstag
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Joachim Schykowski den Ball mit dem Kopf berührte, dann traf der Fußballer zuverlässig. Seine wichtigsten Tore erzielte er dabei unter anderem auf europäischer Ebene.

Einer der langjährigen Spieler aus der FDGB-Pokalsiegermannschaft der BSG Sachsenring Zwickau von 1975 feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. In Erinnerung geblieben ist Joachim Schykowski gerade mit seinen Toren im Europapokal. Seine ersten Schritte als Fußballer machte der Jubilar in der Nähe des Schwanenteiches bei der BSG Motor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
02.06.2025
3 min.
Vor 40 Jahren: Als Jürgen Croy die BSG Sachsenring Zwickau zurück in die Fußball-Oberliga führte
Schon vor dem Spiel feierten die Zwickauer Fußballer am 2. Juni 1985 den Aufstieg in die Oberliga. Hinten von links: Mannschaftsleiter Peter Gutwein, Trainer Jürgen Croy, Andreas Franz, Ralf Wagner, Andreas Mittag, Robby Schneidenbach, Andreas Langer, Martin Trocha, Marcel Babik, Joachim Schykowski, Peter Keller, Co-Trainer Volkmar Resch, Mannschaftsarzt Egon Pfeil. Vorn von links: Klaus Becher, Volker Schlicke, Jens Dombrowski, Lutz Rathmann, Thomas Alscher, Jörg Körner, Thomas Hahn und Ralf Schneider.
Nach zwei Jahren in der Zweitklassigkeit war 1985 der Jubel über die Rückkehr ins Oberhaus groß. Peter Keller erinnert sich: Wer damals den Ton in der Mannschaft angab und was ihre große Stärke war.
Reiner Thümmler
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
13.06.2025
6 min.
Pokalcoup der BSG Sachsenring Zwickau 1975: Das sagt Torwartlegende Jürgen Croy über die Ziegenbock-Elfmeter
Die Sachsenring-Pokalhelden von 1975. Bis auf Klaus Schwemmer, der im Finale nicht zum Einsatz kam, können alle Spieler von damals das Jubiläum feiern. Verstorben ist bereits Trainer Karl-Heinz Kluge (hinten links). Vorn in der Mitte hält Jürgen Croy die FDGB-Trophäe hoch.
Heute vor 50 Jahren schaffte die Betriebssportgemeinschaft gegen den haushohen Favoriten Dynamo Dresden eine Sensation. Bei der Auszahlung der Siegprämie musste nachgeholfen werden.
Thomas Prenzel
13:09 Uhr
2 min.
Niedermaier verpasst Medaille bei Auftakt der WM in Ruanda
Auftakt der Rad-WM in Ruanda: Die Deutsche Antonia Niedermaier beim Einzelzeitfahren.
Antonia Niedermaier ist beim Auftakt der WM in Ruanda Kandidatin für eine Medaille. Doch in Ruanda schafft es die gebürtige Rosenheimerin nicht aufs Podium.
13:08 Uhr
6 min.
Uraufführung „Rummelplatz“ in der Kulturhauptstadt: Kaum enden wollender Jubel
Es geht rau und turbulent zu: Thomas Essl als Peter Loose (vorn), Jakob Ewert (Verteidiger), Felix Rohleder (Richter), Thomas Kiechle (Staatsanwalt, hinten von links).
Mit Ludger Vollmers lang erwarteter Opernpremiere nach Werner Bräunigs berühmtem Wismut-Roman begibt sich das Theater in Chemnitz künstlerisch in heimatliche Gefilde. Eine Aufführung, die einer Kulturhauptstadt würdig ist, auch wenn es ein Ärgernis gibt.
Christian Schmidt
Mehr Artikel