Kopfballspezialist der BSG Sachsenring Zwickau begeht seinen 75. Geburtstag

Zwickau
Wenn Joachim Schykowski den Ball mit dem Kopf berührte, dann traf der Fußballer zuverlässig. Seine wichtigsten Tore erzielte er dabei unter anderem auf europäischer Ebene.
Einer der langjährigen Spieler aus der FDGB-Pokalsiegermannschaft der BSG Sachsenring Zwickau von 1975 feiert am Freitag seinen 75. Geburtstag. In Erinnerung geblieben ist Joachim Schykowski gerade mit seinen Toren im Europapokal. Seine ersten Schritte als Fußballer machte der Jubilar in der Nähe des Schwanenteiches bei der BSG Motor...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.