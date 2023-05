Lok krönt Auswärtssieg mit zwei Toren in Unterzahl

Der ESV Lok Zwickau hat seine Auswärtsbilanz in der Fußball-Landesklasse am Sonntag mit einem 5:1 (2:0)-Sieg bei Ifa Chemnitz aufpoliert und sich in der Tabelle auf Platz 4 verbessert. "Unter den Rahmenbedingungen mit den vielen Ausfällen bin ich mit der Mannschaftsleistung zufrieden", sagte Lok-Trainer Silvio Herbst.