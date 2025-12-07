Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Zwickauer Yassin Mallah köpft den Ball in dieser Szene aus der Gefahrenzone vor dem eigenen Tor.
Der Zwickauer Yassin Mallah köpft den Ball in dieser Szene aus der Gefahrenzone vor dem eigenen Tor. Bild: Bernd Genßen
Der Zwickauer Yassin Mallah köpft den Ball in dieser Szene aus der Gefahrenzone vor dem eigenen Tor.
Der Zwickauer Yassin Mallah köpft den Ball in dieser Szene aus der Gefahrenzone vor dem eigenen Tor. Bild: Bernd Genßen
Zwickau
Lok Zwickau: Was der Trainer und der Torjäger zum torlosen Unentschieden bei Merkur Oelsnitz sagten
Von Reiner Thümmler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Landesklasse-Fußballer waren mit dem 0:0 am Sonntag nicht wirklich zufrieden. Gleich zweimal hatten die Gastgeber in der ersten Halbzeit auf der Linie klären müssen.

Für die Landesklasse-Fußballer des ESV Lok Zwickau ist das letzte Hinrundenspiel am Sonntag mit dem ersten Auswärts-Unentschieden der Saison zu Ende gegangen. Beim Tabellenzweiten SV Merkur Oelsnitz stand nach 90 Minuten ein 0:0 zu Buche. Da der Oberlungwitzer SV parallel 1:0 gegen den Meeraner SV gewann, zog er in der Tabelle aufgrund des...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
2 min.
Fußball-Landesklasse: ESV Lok Zwickau auf eigenem Platz mit fast makelloser Bilanz
Nick Krämer zeigt nicht nur in dieser Szene einen energischen Antritt. Die Nummer 9 des ESV Lok Zwickau sorgte am Sonntag auch mit einem Schuss aus 28 Metern für den 2:1-Siegtreffer gegen Marienberg.
Im letzten Heimspiel der Hinrunde entschied ein Traumtor kurz vor Schluss zu Gunsten der Hausherren. Blau-Gelb Mülsen machte hingegen in Syrau früh alles klar für den Sieg im Kellerduell.
Reiner Thümmler
12:45 Uhr
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
23.11.2025
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: ESV Lok Zwickau baut Heimserie mit Kantersieg aus
Die Sachsenklasse-Fußballer von Lok Zwickau präsentierten sich am Sonntag torhungrig.
Die Westsachsen sind zu Hause eine Macht. Am Sonntag bekam dies der Oelsnitzer FC aus dem Erzgebirge zu spüren.
Reiner Thümmler
06:15 Uhr
5 min.
Turm in der Abwehr beim FC Karl-Marx-Stadt : „König der Lüfte“ Frank Uhlig wird 70
Einer der großen Höhepunkte in Frank Uhligs Karriere – und gleichzeitig seine schwärzeste Stunde. Der FCK-Verteidiger (im weißen Trikot) hat im FDGB-Pokalfinale 1983 ein Luftduell mit Magdeburgs Dirk Stahmann gewonnen und köpft auf den Kasten von Torhüter Dirk Heyne. Das Spiel aber gewann der FCM mit 4:0.
Seine Gegenspieler waren immer die torgefährlichsten Stürmer des jeweiligen Kontrahenten – eine Aufgabe, die Frank Uhlig mochte. Am 8. Dezember wird der ehemalige FCK-Verteidiger 70 Jahre alt. Seinem Club ist er nach wie vor treu.
Thomas Scholze
06:15 Uhr
3 min.
Eingreiftruppe nach Benin beordert - Putschversuch vereitelt
Der Putschversuch in Benin wurde nach offiziellen Angaben vereitelt.
Ein Putschversuch im westafrikanischen Benin wurde Präsident Talon zufolge erfolgreich vereitelt. Die Regionalmacht Nigeria schickt Kampfflugzeuge und Bodentruppen ins Nachbarland.
07.12.2025
4 min.
Chemnitz offenbar 300 Jahre älter als bisher angenommen
Auf dem Schloßberg. 1136 wurde hier das Benediktinerkloster gegründet. Aber offenbar ist Chemnitz viel älter.
Hat die Stadt 2018 ihren 875. Geburtstag um ein paar hundert Jahre zu spät gefeiert? Ein Forscher glaubt, dass die ersten Menschen hier schon im 9. und nicht erst im 12. Jahrhundert lebten. Das wäre eine Sensation.
Erik Kiwitter
Mehr Artikel