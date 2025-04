MC Culitzsch verspricht „feinste Rennaction“ zum Saisonauftakt

Etwa 180 Fahrer haben sich für die ersten Läufe der Rennserie „Next Generation Motocross“ angemeldet. Es wird ein Wochenende mit vielen alten Bekannten und auch mit einigen Neuerungen.

Die Regenfälle am Donnerstag haben den Organisatoren des MC Culitzsch mit Blick auf ihr erstes Rennwochenende 2025 auf der Motocrossstrecke nahe der Autobahn in die Karten gespielt. „Regen am Donnerstag und Freitag und dann Trockenheit ab Samstag - das verspricht perfektes Motocross-Wetter“, frohlockt Danny Neubauer, der sportliche Leiter des...