MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Daumen hoch für Geradine Leonhard: Die 14-Jährige fuhr in der Saison 2025 gleich in zwei Rennserien auf Rang 3, darunter in der Motocross-Sachsenmeisterschaft.
Daumen hoch für Geradine Leonhard: Die 14-Jährige fuhr in der Saison 2025 gleich in zwei Rennserien auf Rang 3, darunter in der Motocross-Sachsenmeisterschaft. Bild: Christian Kluge/Archiv
Daumen hoch für Geradine Leonhard: Die 14-Jährige fuhr in der Saison 2025 gleich in zwei Rennserien auf Rang 3, darunter in der Motocross-Sachsenmeisterschaft.
Daumen hoch für Geradine Leonhard: Die 14-Jährige fuhr in der Saison 2025 gleich in zwei Rennserien auf Rang 3, darunter in der Motocross-Sachsenmeisterschaft. Bild: Christian Kluge/Archiv
Mittweida
Junge Motocross-Pilotin aus Mittelsachsen hat ein neues Team gefunden – an der Ostsee
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 14-jährige Geradine Leonhard vom MSV Hainichen fährt 2026 für das BvZ Racing Team aus Wangels. Doch wie kam der Kontakt ins 600 Kilometer entfernte Ostholstein zustande?

Für Geradine Leonhard vom MSV Hainichen hat es am Ende des alten Jahres gleich zwei Ehrungen gegeben. Die junge Motocross-Pilotin, die Anfang Oktober ihren 14. Geburtstag gefeiert hat, fuhr sowohl in der Sachsenmeisterschaft als auch in der Serie Next Generation Motocross auf Rang 3. Zudem hat die Schmiedebergerin ein neues Team gefunden: Nachdem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
19:15 Uhr
5 min.
Moritz Jenkner über die Gründe für sein mögliches Karriereende: „Es gibt insgesamt zu wenig Interesse von den Firmen am Motorradrennsport“
Moritz Jenkner (links) – hier 2024 mit seinem Vater Steve (rechts) auf dem Sachsenring – wurde 2024 Vizemeister der Klasse Pro Superstock 1000. Für kommendes Jahr hat er aktuell kein Team gefunden.
Der 25-jährige Hohenstein-Ernstthaler hat für 2026 kein Team gefunden. Im Interview spricht er über die Rolle seines Vaters Steve, die Sponsorensuche und weshalb selbst ein Gaststart auf dem Sachsenring mit Schwierigkeiten verbunden ist.
Torsten Ewers
19:10 Uhr
5 min.
Chaos vor Silvester: Zugverkehr durch Eurotunnel gestört
Die vorübergehende Sperrung des Eurotunnels dürfte vielen Menschen die Silvesterpläne durchkreuzt haben.
Kurz vor dem Jahreswechsel geht am Eurotunnel zeitweise nichts mehr. Reisende werden aufgerufen, ihre Pläne zu ändern. Doch das dürfte einen Tag vor Silvester nicht leicht werden.
Christoph Meyer und Valeria Nickel, dpa
01.09.2025
4 min.
Motocross in Hainichen: Auch die Frauen wagen sich an die großen Sprünge
Geradine Leonhard (r.) und Annemarie Römer schenkten sich in der Ladies-Klasse nichts.
In Hainichen wurden am Wochenende die Läufe zur Sachsenmeisterschaft ausgetragen – vor mehr als 1000 Fans. Dabei zeigte Lokalmatadorin Geradine Leonhard trotz eines Handicaps zwei starke Rennen.
Christian Kluge
14.10.2025
5 min.
Tiefer Einschnitt für Motocross-Talente in Reinsdorf: Raudies Racing Team tritt kürzer
Veit Raudies kann sich künftig nicht mehr um das eigene Motocross-Team in Reinsdorf kümmern.
Veit Raudies, der Chef des gleichnamigen Racing-Teams, hat seinen Motorradladen in Reinsdorf vor wenigen Tagen geschlossen. Einige Talente müssen sich nun aber nach neuen Teams umsehen.
Christian Kluge
08:01 Uhr
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel