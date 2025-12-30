Junge Motocross-Pilotin aus Mittelsachsen hat ein neues Team gefunden – an der Ostsee

Die 14-jährige Geradine Leonhard vom MSV Hainichen fährt 2026 für das BvZ Racing Team aus Wangels. Doch wie kam der Kontakt ins 600 Kilometer entfernte Ostholstein zustande?

Für Geradine Leonhard vom MSV Hainichen hat es am Ende des alten Jahres gleich zwei Ehrungen gegeben. Die junge Motocross-Pilotin, die Anfang Oktober ihren 14. Geburtstag gefeiert hat, fuhr sowohl in der Sachsenmeisterschaft als auch in der Serie Next Generation Motocross auf Rang 3. Zudem hat die Schmiedebergerin ein neues Team gefunden: Nachdem...