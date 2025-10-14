Tiefer Einschnitt für Motocross-Talente in Reinsdorf: Raudies Racing Team tritt kürzer

Veit Raudies, der Chef des gleichnamigen Racing-Teams, hat seinen Motorradladen in Reinsdorf vor wenigen Tagen geschlossen. Einige Talente müssen sich nun aber nach neuen Teams umsehen.

Für die Motocrosser des Teams Raudies in Reinsdorf bei Waldheim ist es in diesem Jahr ein tiefer Einschnitt gewesen. Veit Raudies, der Chef des dortigen Motocross-Teams Raudies Racing/ WorkHarder, hatte sich aus beruflichen Gründen plötzlich zurückgezogen. „Ich bin nicht aus der Welt", sagt Raudies. „Wir wollen bei Maciag ein neues Team...