Veit Raudies kann sich künftig nicht mehr um das eigene Motocross-Team in Reinsdorf kümmern.
Veit Raudies kann sich künftig nicht mehr um das eigene Motocross-Team in Reinsdorf kümmern. Bild: Christian Kluge
Rochlitz
Tiefer Einschnitt für Motocross-Talente in Reinsdorf: Raudies Racing Team tritt kürzer
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Veit Raudies, der Chef des gleichnamigen Racing-Teams, hat seinen Motorradladen in Reinsdorf vor wenigen Tagen geschlossen. Einige Talente müssen sich nun aber nach neuen Teams umsehen.

Für die Motocrosser des Teams Raudies in Reinsdorf bei Waldheim ist es in diesem Jahr ein tiefer Einschnitt gewesen. Veit Raudies, der Chef des dortigen Motocross-Teams Raudies Racing/ WorkHarder, hatte sich aus beruflichen Gründen plötzlich zurückgezogen. „Ich bin nicht aus der Welt“, sagt Raudies. „Wir wollen bei Maciag ein neues Team...
