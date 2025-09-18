Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Enduro-Pilot Edward Hübner aus Penig war beim Motocross in Reinsdorf im Herbst 2024 nach zehn Jahren wieder einmal dabei. Er wurde Zweiter in der MX1-Tageswertung und fährt nun um den Klassensieg.
Enduro-Pilot Edward Hübner aus Penig war beim Motocross in Reinsdorf im Herbst 2024 nach zehn Jahren wieder einmal dabei. Er wurde Zweiter in der MX1-Tageswertung und fährt nun um den Klassensieg. Bild: Robin Seidler/Archiv
Rochlitz
Motocross: In Reinsdorf bei Waldheim steigt das Saisonfinale der Next-Generation-Serie
Von Christian Kluge
Am Wochenende steigen die letzten Rennen der Next-Generation-Rennserie. Die Organisatoren erwarten mindestens 150 Motocross-Piloten. In einigen Klassen ist es dabei noch sehr spannend.

Am Samstag und Sonntag steigen nicht nur die Temperaturen in hochsommerliche Bereiche, sondern auch die Spannung, wer am Saisonende nach 8 Läufen in der Gesamtwertung der Next-Generation-Rennserie (NGMX) im Motocross die Nase vorn haben wird. Dann steigt das Finale im mittelsächsischen Reinsdorf bei Waldheim. „Wir haben bisher 150 Meldungen...
