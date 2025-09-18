Motocross: In Reinsdorf bei Waldheim steigt das Saisonfinale der Next-Generation-Serie

Rochlitz
Am Wochenende steigen die letzten Rennen der Next-Generation-Rennserie. Die Organisatoren erwarten mindestens 150 Motocross-Piloten. In einigen Klassen ist es dabei noch sehr spannend.
Am Samstag und Sonntag steigen nicht nur die Temperaturen in hochsommerliche Bereiche, sondern auch die Spannung, wer am Saisonende nach 8 Läufen in der Gesamtwertung der Next-Generation-Rennserie (NGMX) im Motocross die Nase vorn haben wird. Dann steigt das Finale im mittelsächsischen Reinsdorf bei Waldheim. „Wir haben bisher 150 Meldungen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.