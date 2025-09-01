Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Geradine Leonhard (r.) und Annemarie Römer schenkten sich in der Ladies-Klasse nichts.
Geradine Leonhard (r.) und Annemarie Römer schenkten sich in der Ladies-Klasse nichts. Bild: Christian Kluge
Geradine Leonhard (r.) und Annemarie Römer schenkten sich in der Ladies-Klasse nichts.
Geradine Leonhard (r.) und Annemarie Römer schenkten sich in der Ladies-Klasse nichts. Bild: Christian Kluge
Mittweida
Motocross in Hainichen: Auch die Frauen wagen sich an die großen Sprünge
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Hainichen wurden am Wochenende die Läufe zur Sachsenmeisterschaft ausgetragen – vor mehr als 1000 Fans. Dabei zeigte Lokalmatadorin Geradine Leonhard trotz eines Handicaps zwei starke Rennen.

Mehr als 1000 Motocross-Fans haben am Wochenende die Läufe zur Sachsenmeisterschaft und der Thüringer Landesmeisterschaft auf der 1650 Meter langen Sandpiste des MSV Hainichen verfolgt. Bei den Ladies wetteiferten auch Geradine Leonhard und Annemarie Römer vom Team Raudies Racing/Work Harder um den Sieg mit. Leonhard, die in Schmiedeberg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
22.05.2025
2 min.
Motocross: In der Lehmgrube dröhnen wieder die Motoren
Im vergangenen Jahr gab es in Hainichen auch packende mittelsächsische Duelle, wie hier zwischen Max Tischer (v.) aus Obergräfenhain und dem Frankenberger Maximilian Kreßner.
An diesem Samstag steigt beim MSV Hainichen der zweite Lauf der Next-Generation-Serie. Dafür haben sich auch einige prominente Starter eingeschrieben.
Christian Kluge
28.08.2025
2 min.
Motocross in Hainichen: Selbst der Oberbürgermeister verspricht spektakuläre Sportszenen
In der Hainichener Lehmgrube dröhnen an zwei Tagen wieder die Motoren.
Beim MSV Hainichen gibt es am Wochenende in der Lehmgrube wieder Läufe zur Sachsenmeisterschaft. Dabei mischen auch viele Lokalmatadoren mit.
Christian Kluge
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
08:00 Uhr
2 min.
Arbeitsuchendmeldung möglichst zügig erledigen
Die rechtzeitige Arbeitsuchendmeldung sichert den Anspruch auf Arbeitslosengeld.
Ihnen wurde gekündigt oder Ihr befristeter Vertrag ist ausgelaufen? Denken Sie daran, sich möglichst bald arbeitsuchend zu melden. Wer zu spät ist, dem kann Geld durch die Lappen gehen.
Mehr Artikel