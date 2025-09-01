Motocross in Hainichen: Auch die Frauen wagen sich an die großen Sprünge

In Hainichen wurden am Wochenende die Läufe zur Sachsenmeisterschaft ausgetragen – vor mehr als 1000 Fans. Dabei zeigte Lokalmatadorin Geradine Leonhard trotz eines Handicaps zwei starke Rennen.

Mehr als 1000 Motocross-Fans haben am Wochenende die Läufe zur Sachsenmeisterschaft und der Thüringer Landesmeisterschaft auf der 1650 Meter langen Sandpiste des MSV Hainichen verfolgt. Bei den Ladies wetteiferten auch Geradine Leonhard und Annemarie Römer vom Team Raudies Racing/Work Harder um den Sieg mit. Leonhard, die in Schmiedeberg...