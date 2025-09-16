Kleiner Motor, großer Kampf: Junge Hainichener Motocross-Fahrerin bei Sachsenmeisterschaft auf dem Siegertreppchen

Geradine Leonhard vom MSV Hainichen ist beim letzten Rennen der Landesmeisterschaft in Ansprung zweimal auf Platz 4 gefahren. Die Teamfrage für die nächste Saison ist allerdings noch nicht geklärt.

Für die meisten sächsischen Motocross-Piloten ist die Landesmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Ansprung zu Ende gegangen. Dabei gelang gleich mehreren Fahrern aus der Region der Sprung aufs Siegertreppchen in der Gesamtwertung, darunter auch Geradine Leonhard vom MSV Hainichen. „Sie ist zweimal auf Platz 4 gefahren und hat sich in der...