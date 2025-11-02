Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Mentaler Zusammenbruch: VfB Empor Glauchau kassiert gegen Bishofswerdaer FV hohe Heimniederlage in der Fußball-Oberliga

Chefcoach Nico Quade (stehend) musste mit ansehen, wie seine Mannschaft in der zweiten Hälfte gegen Bischofswerda das Spiel aus der Hand gab.
Chefcoach Nico Quade (stehend) musste mit ansehen, wie seine Mannschaft in der zweiten Hälfte gegen Bischofswerda das Spiel aus der Hand gab. Bild: Markus Pfeifer
Chefcoach Nico Quade (stehend) musste mit ansehen, wie seine Mannschaft in der zweiten Hälfte gegen Bischofswerda das Spiel aus der Hand gab.
Chefcoach Nico Quade (stehend) musste mit ansehen, wie seine Mannschaft in der zweiten Hälfte gegen Bischofswerda das Spiel aus der Hand gab. Bild: Markus Pfeifer
Glauchau
Mentaler Zusammenbruch: VfB Empor Glauchau kassiert gegen Bishofswerdaer FV hohe Heimniederlage in der Fußball-Oberliga
Redakteur
Von Torsten Ewers
Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Westsachsen am Ende mit 2:5 geschlagen geben. Unter Beobachtung des FSV Zwickau verloren die Gastgeber mehr als nur das Spiel.

Die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau haben am Sonntag im Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV an einem Heimsieg und damit einem Sprung auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz geschnuppert. 72 Minuten lang präsentierten sie sich vor 125 Zuschauern auf Augenhöhe – und teils sogar darüber hinaus. Doch am Ende leuchtete eine bittere...
