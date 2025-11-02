Mentaler Zusammenbruch: VfB Empor Glauchau kassiert gegen Bishofswerdaer FV hohe Heimniederlage in der Fußball-Oberliga

Glauchau
Trotz zweimaliger Führung mussten sich die Westsachsen am Ende mit 2:5 geschlagen geben. Unter Beobachtung des FSV Zwickau verloren die Gastgeber mehr als nur das Spiel.
Die Oberliga-Fußballer des VfB Empor Glauchau haben am Sonntag im Heimspiel gegen den Bischofswerdaer FV an einem Heimsieg und damit einem Sprung auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz geschnuppert. 72 Minuten lang präsentierten sie sich vor 125 Zuschauern auf Augenhöhe – und teils sogar darüber hinaus. Doch am Ende leuchtete eine bittere...
