Mit dreckigem Sieg: VfB Empor Glauchau untermauert seine Ambitionen in der Fußball-Landesliga

Winter-Neuzugang André Luge hat auch in seinem dritten Spiel für die Westsachsen getroffen. Trotzdem wurde der 1:0-Erfolg am Sonntag gegen den VfB Fortuna Chemnitz zu einer ekligen Angelegenheit.

Der VfB Empor Glauchau hat in der Fußball-Landesliga auch sein drittes Spiel im Jahr 2025 gewonnen. Der 1:0-Erfolg am Sonntag im Heimspiel gegen den VfB Fortuna Chemnitz war für den Tabellenzweiten, der Spitzenreiter Dresden-Laubegast damit weiter dicht auf den Fersen bleibt (ein Punkt Rückstand), bereits der fünfte Dreier in Folge. Das...