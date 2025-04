Mit ganz viel Anlauf: Kegler des TSV 90 Zwickau nehmen nächste Pokalhürde

Das Heimspiel gegen Ettlingen war für den Zweitliga-Spitzenreiter am Samstag im dritten Versuch eine klare Angelegenheit. Damit ist die Mannschaft nur noch einen Sieg vom Final Four entfernt.

Die Kegler des TSV 90 Zwickau bleiben in dieser Saison weiter ungeschlagen. Der Spitzenreiter der 2. Bundesliga Ost hat am Samstag das Pokal-Achtelfinal-Spiel gegen die SG Ettlingen (Platz 6 in der 2. Bundesliga Süd) mit 7:1 nicht nur klar gewonnen. Die Mannschaft garnierte den Einzug ins Viertelfinale zudem mit ihrem bisher besten Saisonergebnis...