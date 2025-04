Mit großer Konstanz: Floorballer des UV Zwigge machen historischen Erfolg perfekt

Die Zwickauer haben in der Verbandsliga das letzte Saisonspiel gegen den Tabellenletzten deutlich gewonnen. Der Verein nutzte damit einen Patzer der Konkurrenz, um sich das Heimrecht für die Playoffs zu sichern.

So deutlich wie die Vorzeichen waren, so deutlich war am Ende auch das Ergebnis. Im Duell Erster gegen Letzter der Floorballer-Verbandsliga hat sich der UV Zwigge am Sonntag gegen den UHC Elster mit 11:4 in heimischer Halle durchgesetzt. „Wir hätten auch noch höher gewinnen können, die vier Gegentore waren vor allem unnötig. Wir haben es...