Mit hohem Risiko: Tom Förster setzt Glanzlicht unter Flutlicht

Tom Förster aus Glauchau hat bei der Deutschen Meisterschaft über die Langstrecken am Samstag in Mittweida für das Glanzlicht aus sächsischer Sicht gesorgt. Der 20-Jährige, der seit Jahresbeginn für die LG Braunschweig startet, lief über 10.000 Meter in 28:41 Minuten einen souveränen Sieg in der Altersklasse U 23 heraus. Er...