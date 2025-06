Mit Tischtennis gegen Parkinson: Zwickauer Gruppe bleibt gleich in zweierlei Hinsicht am Ball

Die Teilnahme an den German Open war für ein Quintett des ESV Lok nicht nur sportlich ein Erfolg. Denn der Wettkampf in Oldenburg wird auch als Gelegenheit für Werbung in eigener Sache genutzt.

Die drei Medaillen nahm der Zwickauer Stützpunkt des Vereins Ping Pong Parkinson (PPP) Deutschland von den German Open aus Oldenburg gerne mit. Viel wichtiger ist Stützpunktleiterin Silvia Stahlberg aber die Botschaft an sich. „Wir haben gezeigt, was trotz und mit Parkinson möglich ist“, sagt sie. Die 61-Jährige ist selbst an Parkinson... Die drei Medaillen nahm der Zwickauer Stützpunkt des Vereins Ping Pong Parkinson (PPP) Deutschland von den German Open aus Oldenburg gerne mit. Viel wichtiger ist Stützpunktleiterin Silvia Stahlberg aber die Botschaft an sich. „Wir haben gezeigt, was trotz und mit Parkinson möglich ist“, sagt sie. Die 61-Jährige ist selbst an Parkinson...