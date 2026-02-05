MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nationalspieler Kim Herterich (links) wechselt von HOT 05 Futsal zum polnischen Erstligisten Wroclaw.
Nationalspieler Kim Herterich (links) wechselt von HOT 05 Futsal zum polnischen Erstligisten Wroclaw. Bild: Markus Pfeifer
Nationalspieler Kim Herterich (links) wechselt von HOT 05 Futsal zum polnischen Erstligisten Wroclaw.
Nationalspieler Kim Herterich (links) wechselt von HOT 05 Futsal zum polnischen Erstligisten Wroclaw. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
Mitten in der Saison: Warum ein Futsal-Nationalspieler den Bundesligisten Hohenstein-Ernstthal verlässt
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Länderspielpause gibt es bei HOT 05 Futsal einen prominenten Abgang. Wer die Lücke schließen soll und woran das für Donnerstag geplante Testspiel scheiterte.

Der deutsche Futsal-Auswahlspieler Kim Herterich wird nach seinem Einsatz bei der deutschen Nationalmannschaft, die anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens am Freitagabend, 19 Uhr, in Stuttgart gegen England spielt, nicht zum Bundesligisten HOT 05 Futsal zurückkehren. Wie der Verein mitteilte, hat sich der 25-jährige Offensivmann, der im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:48 Uhr
2 min.
Amazon plant Investitionen von 200 Milliarden Dollar
Amazon schockierte die Börse mit seinen Investitionsplänen.
Tech-Riesen überbieten sich gerade mit gewaltigen Investitionen in Infrastruktur für Künstliche Intelligenz. Amazon will auch bei Satelliten und Robotik mitmischen. Das geht ins Geld.
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
19.01.2026
2 min.
Futsal-Bundesliga: Darum war der Auswärtssieg von HOT 05 der letzte Erfolg für mindestens einen Monat
Fast einen Monat Pause haben die Fußballer von HOT 05 Futsal jetzt.
Das Team von HOT 05 Futsal hat in der Bundesliga bei Preußen Münster überzeugt und ist in Sachen Playoffs auf Kurs. Ein neuer Spieler wurde verpflichtet und soll schnell ins Team finden.
Markus Pfeifer
31.01.2026
1 min.
HOT-Teams mit Testspielen
Symbolbild.
Die Futsalteams aus Hohenstein-Ernstthal nutzen die Länderspielpause für Testpartien. Die Bundesligamannschaft tut dies international.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel