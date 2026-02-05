Mitten in der Saison: Warum ein Futsal-Nationalspieler den Bundesligisten Hohenstein-Ernstthal verlässt

In der Länderspielpause gibt es bei HOT 05 Futsal einen prominenten Abgang. Wer die Lücke schließen soll und woran das für Donnerstag geplante Testspiel scheiterte.

Der deutsche Futsal-Auswahlspieler Kim Herterich wird nach seinem Einsatz bei der deutschen Nationalmannschaft, die anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens am Freitagabend, 19 Uhr, in Stuttgart gegen England spielt, nicht zum Bundesligisten HOT 05 Futsal zurückkehren. Wie der Verein mitteilte, hat sich der 25-jährige Offensivmann, der im... Der deutsche Futsal-Auswahlspieler Kim Herterich wird nach seinem Einsatz bei der deutschen Nationalmannschaft, die anlässlich ihres zehnjährigen Bestehens am Freitagabend, 19 Uhr, in Stuttgart gegen England spielt, nicht zum Bundesligisten HOT 05 Futsal zurückkehren. Wie der Verein mitteilte, hat sich der 25-jährige Offensivmann, der im...